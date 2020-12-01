Наступил первый день календарной зимы, а это значит, что компании потихоньку начинают подводить итоги уходящего года. Открыть парад решила Google, опубликовав пусть и небольшой, но всё же список лучших мобильных игр года на своей площадке Google Play.

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Самое почётное звание — «Игра года» — было присвоено Genshin Impact, в номинации «Выбор пользователей» в России победу одержала My Talking Tom Friends. В остальных номинациях компания указала по пять лучших представителей. Если вы никогда даже краем уха не слышали названий нижеуказанных проектов — не переживайте, это нормально.

Лучшие соревновательные игры:

Brawlhalla;

Bullet Echo;

Legends of Runeterra;

The Seven Deadly Sins Grand Cross;

Total War Battle Game.

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Лучшие инди-игры:

Cookies Must Die;

GRIS;

Inbento;

Sky Children of the Light;

The White Door.

Лучшие казуальные игры:

Disney Frozen Adventures A New Match 3 Game;

EverMerge;

Harry Potter Puzzles & Spells;

Polar Star Prince Story;

SpongeBob Krusty Cook-Off.

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Лучшие инновационные проекты: