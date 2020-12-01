Genshin Impact стала игрой года по версии Google Play
Наступил первый день календарной зимы, а это значит, что компании потихоньку начинают подводить итоги уходящего года. Открыть парад решила Google, опубликовав пусть и небольшой, но всё же список лучших мобильных игр года на своей площадке Google Play.
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Самое почётное звание — «Игра года» — было присвоено Genshin Impact, в номинации «Выбор пользователей» в России победу одержала My Talking Tom Friends. В остальных номинациях компания указала по пять лучших представителей. Если вы никогда даже краем уха не слышали названий нижеуказанных проектов — не переживайте, это нормально.
Лучшие соревновательные игры:
- Brawlhalla;
- Bullet Echo;
- Legends of Runeterra;
- The Seven Deadly Sins Grand Cross;
- Total War Battle Game.
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Лучшие инди-игры:
- Cookies Must Die;
- GRIS;
- Inbento;
- Sky Children of the Light;
- The White Door.
Лучшие казуальные игры:
- Disney Frozen Adventures A New Match 3 Game;
- EverMerge;
- Harry Potter Puzzles & Spells;
- Polar Star Prince Story;
- SpongeBob Krusty Cook-Off.
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Лучшие инновационные проекты:
- Fancade;
- Genshin Impact;
- Minimal Dungeon RPG;
- Ord;
- The Gardens Between.
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