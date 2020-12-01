Вчера в Сети появился намёк от Microsoft на то, что приключенческий боевик Control станет доступен в рамках подписки Xbox Game Pass. Спустя сутки с небольшим информация подтвердилась: Control и ещё пятнадцать проектов пополнят каталог подписки уже в ближайшие дни.

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Вот полный список:

Control (Xbox) — 3 декабря;

DOOM Eternal (PC) — 3 декабря;

Haven (PC и Xbox) — 3 декабря;

Slime Rancher (Xbox) — 3 декабря;

Va-11 Hall-A Cyberpunk Bartender Action (PC) — 3 декабря;

Yes, Your Grace (PC и Xbox) — 3 декабря;

Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (PC и Xbox) — 4 декабря;

Call of the Sea (PC и Xbox) — 8 декабря;

Monster Sanctuary (Xbox) — 8 декабря;

Starbound (PC) — 8 декабря;

Unto The End (PC и Xbox) — 9 декабря;

Assetto Corsa (Xbox) — 10 декабря;

Gang Beasts (Xbox) — 10 декабря;

GreedFall (PC и Xbox) — 10 декабря;

Superhot Mind Control Delete (Xbox) — 10 декабря;

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (PC и Xbox) — 10 декабря.

Но не всё коту масленица: некоторые игры и покинут каталог Xbox Game Pass. Среди них, например, Metro Last Light Redux, ремейк «Мора», симулятор вредного гуся и несколько других проектов.