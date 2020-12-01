Control и ещё пятнадцать игр войдут в состав Xbox Game Pass в первой половине декабря
Вчера в Сети появился намёк от Microsoft на то, что приключенческий боевик Control станет доступен в рамках подписки Xbox Game Pass. Спустя сутки с небольшим информация подтвердилась: Control и ещё пятнадцать проектов пополнят каталог подписки уже в ближайшие дни.
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Вот полный список:
- Control (Xbox) — 3 декабря;
- DOOM Eternal (PC) — 3 декабря;
- Haven (PC и Xbox) — 3 декабря;
- Slime Rancher (Xbox) — 3 декабря;
- Va-11 Hall-A Cyberpunk Bartender Action (PC) — 3 декабря;
- Yes, Your Grace (PC и Xbox) — 3 декабря;
- Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (PC и Xbox) — 4 декабря;
- Call of the Sea (PC и Xbox) — 8 декабря;
- Monster Sanctuary (Xbox) — 8 декабря;
- Starbound (PC) — 8 декабря;
- Unto The End (PC и Xbox) — 9 декабря;
- Assetto Corsa (Xbox) — 10 декабря;
- Gang Beasts (Xbox) — 10 декабря;
- GreedFall (PC и Xbox) — 10 декабря;
- Superhot Mind Control Delete (Xbox) — 10 декабря;
- Yooka-Laylee and the Impossible Lair (PC и Xbox) — 10 декабря.
Но не всё коту масленица: некоторые игры и покинут каталог Xbox Game Pass. Среди них, например, Metro Last Light Redux, ремейк «Мора», симулятор вредного гуся и несколько других проектов.
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