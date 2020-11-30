Период после Дня Благодарения и до The Game Awards традиционно беден на достойные внимания новости игровой промышленности, поэтому привередничать не приходится, а остаётся довольствоваться тем, что есть. А есть, например, намёк от Microsoft на скорое появление в сервисе Xbox Game Pass нового проекта, которым, как считают игроки, станет приключенческий боевик Control.

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В пользу данной версии приводится вымышленное письмо-тизер от игрового крыла Microsoft, в котором упоминается словосочетание «зловещий красный свет». Поскольку на многих промо-материалах Control была выполнена именно в зловещем красном свете, намёк видится вполне прозрачным.

Кроме того, если поиграть с экспозицией изображения, то в письме из публикации Microsoft удастся обнаружить строчку со словами «Вы правда думаете, что мы бы снова поместили сюда тизер?». Дело в том, что в прошлый раз Microsoft аналогичным образом намекнула на релиз в своём подписном сервисе DOOM Eternal. Спустя несколько дней последовал официальный анонс.