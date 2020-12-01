DOOM Eternal появится в библиотеке Game Pass для PC уже послезавтра
На официальном сайте Xbox Wire появилась информация о том, что экшен DOOM Eternal будет добавлена в библиотеку Game Pass для PC уже 3 декабря. Также на указанном ресурсе было указано, что с 1 декабря в игре появился ещё один «мастер-уровень», получивший название Super Gore Nest. В нём отдельно окажется доступным специальный режим Classic Mode, суть которого понятна из названия. Игрок сходу получает только дробовик, а всё остальное оружие появляется по мере прохождения.
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Напомним, DOOM Eternal появился в библиотеке Game Pass для консолей Xbox ещё 1 октября, случилось это за несколько недель до релиза первого сюжетного дополнения.
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