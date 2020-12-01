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Дополнение Iberia для Euro Truck Simulator 2 выйдет только в следующем году

Причины даже в озвучивании не нуждаются.
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В конце 2019 года разработчики из SCS Software анонсировали дополнение для Euro Truck Simulator 2 дополнение под названием Iberia, местом действия которого станет Пиренейский (Иберийский) полуостров. Тогда авторы рассчитывали, что фанаты Euro Truck Simulator 2 смогут отправиться в новые локации уже в 2020 году, но никто и представить себе не мог, что «двадцатый» станет годом проблем, трагедий и экономического упадка.

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Разработчикам тяжело дался переход на удалённую работу, поэтому выход дополнения откладывается на следующий, 2021-й год. Как уточняют авторы, они уже второй раз за год переходят на «удалёнку», и подобные пертурбации плохо сказываются на производительности труда.

Но есть и хорошая новость: близится к завершению подготовка графического обновления как Euro Truck Simulator 2, так и American Truck Simulator. Разработчики рассчитывают, что обновление продлит жизнь обоим проектам ещё как минимум на несколько лет.

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scs software euro truck simulator 2
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