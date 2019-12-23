В следующем году дальнобойщики в Euro Truck Simulator 2 смогут покататься по Пиренейскому полуострову
Несмотря на свой почтенный возраст, симулятор дальнобойщика Euro Truck Simulator 2 продолжает с завидной частотой получать различные обновления и дополнения. Недавно поклонники игры отправились в черноморские государства, а в следующем году смогут прокатиться по Пиренейскому (Иберийскому) полуострову благодаря DLC под названием Iberia.
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В дополнение к анонсу DLC разработчики также поделились статистической и географической информацией, напомнив о том, что Пиренейский полуостров — второй полуостров в Европе (после Скандинавского) как по площади, так и по численности населения. На территории Пиренейского полуострова располагаются Испания, Португалия, карликовое государство Андорра, часть Франции, а также Гибралтар.
рекламаКроме того, в следующем году дополнение получит и American Truck Simulator — любители виртуально путешествовать по живописным локациям американского континента в наступающем году смогут посетить известный своими сельским хозяйством, горнодобывающей промышленностью и заповедниками штат Айдахо.
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