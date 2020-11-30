DOOM Eternal заглянет на Nintendo Switch уже в следующем месяце
Bethesda официально объявила о том, что боевик DOOM Eternal появится на гибридной консоли Nintendo Switch уже в следующий вторник — 8 декабря. Сопутствующий вилеоролик прилагается. Выглядит всё на удивление неплохо.
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Шутер займёт 18,8 Гбайт пространства на накопителе Nintendo Switch и будет доступен только в цифровом виде через официальный магазин eShop и через избранных ритейлеров. Пока что на Switch будет доступна только базовая DOOM Eternal: дополнение Ancient Gods (вернее, его первая часть) появится чуть позже. Управление с помощью гироскопа — в наличии.
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Напомним, что DOOM Eternal вышла на «больших» платформах этой весной и получила очень тёплые отзывы как от профильной прессы, так и от конечных игроков.
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