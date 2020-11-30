Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый AAA-проект Crytek может быть шутером от первого лица с элементами песочницы

Досадно, что под такое описание можно подогнать почти что угодно.
+
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Не так давно злоумышленники «утащили» с серверов Crytek информацию о находящихся в производстве в студии игр и о планах компании на будущее. В частности, в утечке упоминались ремастеры второй и третьей частей трилогии Crysis, а также некий новый проект под кодовым названием Crysis Next, который, по описанию, тревожно напоминает королевскую битву.

реклама

анонсы и реклама
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Теперь же внимательные посетители официального сайта Crytek заметили, что компания разместила длинный список вакансий для работы над новым проектом, из чего можно сделать некоторые пусть и поспешные, но всё же выводы. Например, в описании вакансии геймдизайнера уточняется, что соискатель должен всей душой любить игры, причём, желательно, шутеры от первого лица с элементами песочницы.

Судя по тому, что Crytek для создания данного AAA-проекта требуется геймдизайнер, его производство находится на совсем ранних стадиях, поэтому на анонс и, тем более, релиз в обозримой перспективе рассчитывать не стоит.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

crytek
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новый AAA-проект Crytek может быть шутером от первого лица с элементами песочницы
+
Продажи игр серии Yakuza преодолели отметку в 14 млн копий
1
Похоже, Control скоро появится в подписке Xbox Game Pass
1
Стабильная версия оболочки EMUI 11 для смартфонов Huawei начала выходить по всему миру
+
Программное решение Microsoft Project Latte позволит запускать приложения для Android на Windows 10
3
Криптовалюта Facebook Libra, по слухам, будет запущена уже в январе будущего года
3

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 39
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
25 ноября 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 причин, почему я не стал продавать GeForce GTX 1060 на пике цен в ожидании GeForce RTX 3060 Ti
42
Собираем ПК с производительностью консолей нового поколения
177
Бескомпромиссный геймерский компьютер на Intel+NVIDIA для тех, кто не считает деньги на кредитке
46
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
48
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
34
Изучаем популярность процессоров AMD Ryzen в Linux сообществе
80
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
10
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
14

Сейчас обсуждают

cibershot
17:21
RT ядер все равно меньше, в лучах будет сливать 2080 Super
По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
aeolus777
17:21
По цене в 10к было бы лучше.
По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
Олег Анетько
17:20
Я и не утверждал, а просто намекнул что очень похоже по кол-вам блоков. Так то рост производительности намечается так себе при переходе с 5700XT на 6700XT.
Новые подробности о Radeon RX 6700 XT - максимальная тактовая частота 2950MHz и TGP 220 Вт
Иванов Иван
17:19
видюха которая между 2080s и 2080ti за 30к? неплохо
По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
LordTornado
17:19
Однажды в Голливуде 2019 года неплох. Тарантино как всегда крут!
Вал ремастеров и переизданий старых игр — признак тяжелого кризиса в игростроении
warmuza
17:18
А причём тут обычные человеки с зарплатой 20-25т.р, статья явно не про них.
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
Jack Reacher
17:17
Видеокарты на основе RTX 3060 Ti поступят в продажу по цене -250$ за версию Founders Edition и 300$ за нереференсные модели . Тепловыделение новинки не превысит 100-120 Вт Рекомендованная стоимость...
По официальным тестам RTX 3060 Ti быстрее RTX 2080 SUPER при стоимости $400
warmuza
17:17
Что за сервис у них?
AMD Ryzen 5600X и Radeon RX 6800 XT появились в продаже в России – собираем игровой ПК на их основе
Igor Zhdan
17:15
Зачем ты мне свои суровые будни пересказываешь, селюк?
Процессоры Ryzen 5000-й серии появились в российских магазинах – цены и доступные модели
Каа
17:14
18000 руб. ? В топку... Нужна 0,1% населения.
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем