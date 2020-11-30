Не так давно злоумышленники «утащили» с серверов Crytek информацию о находящихся в производстве в студии игр и о планах компании на будущее. В частности, в утечке упоминались ремастеры второй и третьей частей трилогии Crysis, а также некий новый проект под кодовым названием Crysis Next, который, по описанию, тревожно напоминает королевскую битву.

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Теперь же внимательные посетители официального сайта Crytek заметили, что компания разместила длинный список вакансий для работы над новым проектом, из чего можно сделать некоторые пусть и поспешные, но всё же выводы. Например, в описании вакансии геймдизайнера уточняется, что соискатель должен всей душой любить игры, причём, желательно, шутеры от первого лица с элементами песочницы.

Судя по тому, что Crytek для создания данного AAA-проекта требуется геймдизайнер, его производство находится на совсем ранних стадиях, поэтому на анонс и, тем более, релиз в обозримой перспективе рассчитывать не стоит.