На просторах Reddit несколько часов назад появилась якобы документация с серверов Crytek, в которых упоминается несколько находящихся в производстве в компании проектов. Среди них, в частности, есть новая игра по культовой франшизе Crysis.

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Строго говоря, утечка на Reddit отмечена как непроверенная, поэтому воспринимать её следует с ещё большим скептицизмом, чем обычно. Согласно добытой информации, в производстве в Cytek находятся: Crysis Next, Crysis VR, Hunt Mobile, Ryse Next и Robinson 2.

Crysis Next описывается как условно-бесплатная королевская битва, в которой в динамичных сражениях участвуют сотни игроков. Заявлено о визуальной кастомизации бойцов, адаптивных суперспособностях нанокостюма и об отлично проработанном мире.

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Остальные проекты говорят сами за себя: новая часть Ryse Son of Rome, мобильная версия Hunt Showdown, VR-игра во вселенной Crysis, а также сиквел VR-приключения Robinson The Journey. К сожалению, в утечке не упоминаются статусы готовности проектов, поэтому многие из них вполне могут быть отменены/заморожены или вовсе находиться на стадии препроизводства.