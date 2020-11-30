Программное решение Microsoft Project Latte позволит запускать приложения для Android на Windows 10
Компания Microsoft в данный момент занята производством особого программного инструмента, который позволит переносить разработчикам свои приложения для Android в Windows 10 без изменений. То есть, для этих целей не придётся переписывать куски кода, всё можно будет отправлять в первозданном виде в Windows Store. Это амбициозное программное решение получило название Microsoft Project Latte, в законченном видео оно должно появиться в будущем году.
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Важно знать, что ранее Microsoft уже пыталась развивать идею переноса приложений Android на Windows 10, предыдущий проект получил название Project Astoria, но до стадии своей конечной реализации он так и не «дотянул». Зато сейчас пользователи PC могут запускать свои приложения Android на своих компьютерах с помощью функции потоковой трансляции, которая реализована в программе «Ваш телефон», встроенной в Windows 10. Неприятный нюанс заключается в том, что организовать стрим с пользовательского смартфона можно только в том случае, если это смартфон от Samsung определённой модели, не более того.
Представленный сейчас Project Latte работает на базе Windows Subsystem for Linux (WSL). Microsoft заявила уже, что WSL в скором времени получит поддержку приложений Linux с графическим интерфейсом пользователя вкупе с поддержкой ускорения графическим процессором. Несложно догадаться, что такие улучшения положительно повлияют на скорость работы программ, работающих через WSL.
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По предварительным сведениям, Microsoft Project Latte будет запущен одновременно с осенним обновлением для Windows 10.
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