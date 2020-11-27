Cyberpunk 2077 позволит перенести сохранения со старой консоли на новую
Как известно, далеко не всем пока удалось обзавестись консолями нового поколения PlayStation 5 или Xbox Series, а релиз Cyberpunk 2077, если всё пойдёт по плану, состоится уже 10 декабря. Поэтому поклонникам консольного гейминга для прохождения самой ожидаемой игры этого года придётся пока довольствоваться PlayStation 4 или Xbox One и надеяться на скорый «апгрейд».
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Всё бы ничего, но Cyberpunk 2077 — огромная игра, прохождение которой в некоторых случаях может занимать не одну сотню часов. Потеря прогресса при переходе на новую консоль в такой игре, мягко говоря, недопустима, поэтому сегодня CD Projekt RED успокоила игроков и рассказала о возможности переноса сохранений с PS4 на PS5 и с Xbox One на Xbox Series.
С консолями Xbox всё просто: благодаря системе Smart Delivery сохранения попадают в «облако» и будут загружены на новом устройстве. В случае с PlayStation опций больше: можно подключиться к своей учётной записи PlayStation Plus и загрузить сохранения в «облако», также допускается перенос данных посредством соединения двух консолей через Ethernet или по Wi-Fi, и, наконец, можно воспользоваться «флешкой».
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Стоит напомнить, что поначалу Cyberpunk 2077 будет работать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости: специальные «некстгенные» версии выйдут только в следующем году.
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