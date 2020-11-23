Cyberpunk 2077 как тема продолжает доминировать в нашей ленте новостей, но с этим пока ничего не поделать — скоро релиз. Поводом для этой новости станет заметка ведущего специалиста по тестированию CD Projekt RED Лукаша Бабеля в Twitter. Со слов названного QA-менеджера, текущая попытка пройти игру за кочевника уже заняла у него более 175 часов реального времени, а до финала ещё очень далеко.

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Лукаш Бабель пояснил, что проходит Cyberpunk 2077 на высоком уровне сложности, не гнушается использовать заложенные в игру механики стелса, подолгу собирает и перебирает лут — в общем, никуда не торопится. На самом деле, 175 часов для такой большой ролевой игры — это очень хорошо. Некоторое время назад фанаты творчества CD Projekt RED начали беспокоиться, что методичное, но вынужденное вырезание контента из проекта крайне пагубно скажется на его общей продолжительности. Причём, поляки ранее уже заявляли, что беспокоиться по поводу исключения различных механик из финального клиента не нужно. Дескать, по мере создания The Witcher 3 тоже от многого приходилось избавляться, но никому хуже не стало.

CD Projekt RED напоминает, что чистое прохождение сюжетной кампании Cyberpunk 2077 займёт у игрока меньше времени, чем того требовала The Witcher 3. Зато выходящий 10 декабря продукт порадует высокой реиграбельностью и вариативностью. Добавьте сюда фоторежим, который будет доступен с момента релиза, — в общем, заняться будет чем.

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Cyberpunk 2077, кажется, действительно выйдет на PC, Xbox One, PlayStation 4 и некстген-консолях 10 декабря.