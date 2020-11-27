Авторы Bulletstorm и Painkiller трудятся над двумя высокобюджетными играми
Польская студия People Can Fly, известная своей работой над Bulletstorm и Painkiller, сейчас готовится к релизу кооперативного боевика Outriders, запланированному на февраль следующего года, однако в производстве у коллектива находятся ещё как минимум два высокобюджетных (AAA) проекта для двух разных издателей — Square Enix и Take-Two Interactive.
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Об этом стало известно со слов президента People Can Fly Себастьяна Войцеховского. Глава компании уточнил, что проекты существуют под рабочими названиями Gemini и Dagger, и их релизы должны состояться до конца 2024 года. Проект, который People Can Fly готовит для Square Enix, находится в производстве дольше и, скорее всего, выйдет раньше, чем проект для Take-Two. На этом подробности заканчиваются.
Скорее всего, анонсы проектов состоятся не раньше середины—конца следующего года: коллективу надо сначала Outriders выпустить и поддержать его дополнительным контентом и обновлениями.
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