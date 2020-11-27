Польская студия People Can Fly, известная своей работой над Bulletstorm и Painkiller, сейчас готовится к релизу кооперативного боевика Outriders, запланированному на февраль следующего года, однако в производстве у коллектива находятся ещё как минимум два высокобюджетных (AAA) проекта для двух разных издателей — Square Enix и Take-Two Interactive.

реклама

анонсы и реклама Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде EVGA 3080 в Compeo.ru Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Об этом стало известно со слов президента People Can Fly Себастьяна Войцеховского. Глава компании уточнил, что проекты существуют под рабочими названиями Gemini и Dagger, и их релизы должны состояться до конца 2024 года. Проект, который People Can Fly готовит для Square Enix, находится в производстве дольше и, скорее всего, выйдет раньше, чем проект для Take-Two. На этом подробности заканчиваются.

Скорее всего, анонсы проектов состоятся не раньше середины—конца следующего года: коллективу надо сначала Outriders выпустить и поддержать его дополнительным контентом и обновлениями.