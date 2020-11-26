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GreedFall заглянет на новые консоли и обзаведётся свежим контентом

И всё это добро — в следующем году!
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Разработчики из студии Spiders подумали и правильно решили, что они ничем не хуже остальных, и тоже могут выпустить свой проект на «некстгене». Так сегодня появилась новость о том, что в следующем году тепло принятая сообществом ролевая игра GreedFall, посвящённая поискам на волшебном острове лекарства от эпидемии, появится на PlayStation 5 и Xbox Series.

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Попутно с «анонсом» версий игры для платформ нового (теперь уже текущего) поколения разработчики объявили о подготовке для GreedFall нового контента. К сожалению, никаких подробностей «некстгенных» версий и содержимого этого нового контента авторы не огласили.

Напомним, что сейчас разработчики из Spiders трудятся над новым проектом — ролевым приключением Steelrising, в котором мы попадём в альтернативную версию Парижа, где Людовик XVI (тот самый, которого в нашей реальности казнили на гильотине) руководит армией безжалостных роботов, держа население Франции в ежовых рукавицах. Игроку в роли автоматона Эгиды предстоит помочь французам устроить революцию «снизу».

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