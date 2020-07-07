В ходе мероприятия Nacon Connect разработчики из студии Spiders, известные по ролевой игру GreedFall, как и обещали, анонсировали свой новый проект под названием Steelrising. Новинка перенесёт нас в сердце Франции XVIII века, где история пошла по альтернативному сценарию, и король Людовик XVI, которому в реальной истории пришлось очень несладко, стал безумным тираном с армией автоматонов, подавляющих восстания.

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Нам предстоит принять на себя роль автоматона Эгиды (Aegis), которая поможет Марии-Антуанетте осуществить революцию и свергнуть свихнувшегося короля. Очень интересная история, что уж тут говорить.

Как заявляют разработчики, Steelrising представляет собой идеальную смесь боевика, ролевой и исследовательской игры. Ролевой элемент здесь в основном связан с возможностью по желанию улучшать нашу Эгиду и необходимостью выполнять различные задания, выдаваемые жителями игрового мира.

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Релиз Steelrising состоится на PC и консолях нового поколения. Когда, пока не сообщается.