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Square Enix признала финансовый провал Marvel’s Avengers

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То, что супергеройский боевик Marvel’s Avengers с треском провалился, стало понятно ещё в день релиза: «онлайн» в Steam болтался в районе плинтуса, да и на консолях ситуация вряд ли была более радужной. По статистике на середину текущего месяца, он «онлайна» Marvel’s Avengers в Steam не осталось даже прежнего иллюзорного следа, и вот, сегодня Square Enix признала очевидное: проект провалился в стартовых продажах и не сумел даже окупить расходы на своё производство.

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По словам президента издательства Square Enix Ёсукэ Мацуды, из-за «факторов с Marvel’s Avengers» игровое подразделение компании понесло убытков на сумму около 67 миллионов долларов.

Впрочем, господин Мацуда верит в то, что в долгосрочной перспективе Marvel’s Avengers всё же ждёт успех. Что в контексте данного проекта считать успехом, не уточняется, да и подобное развитие событий слишком уж неправдоподобно, учитывая, что львиная доля продаж игр, тем более, подобных Marvel’s Avengers, приходится именно на первые недели—месяцы после их выхода.

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