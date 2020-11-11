Сетевой боевик Marvel’s Avengers вышел в продажу 4 сентября нынешнего года. Сначала он казался перспективным «сетевым снарядом», и до самого релиза числился среди самых востребованных проектов нынешнего года. Но уже начиная с октября Marvel’s Avengers начал стремительно терять свою аудиторию.

реклама

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Взять, к примеру, прошлые выходные. Пик игроков составил 1190, что для крупнобюджетного сетевого экшена можно и нужно считать катастрофой. По нынешнему месяцу среднее количество игроков, одновременно находящихся в Marvel’s Avengers, находится на отметке 752. Если говорить ещё более жесткими цифрами, то аудитория игры с момента её запуска сократилась на 96%.

На данный момент в Steam у Marvel’s Avengers значится 65% рейтинга на основании чуть более 9800 рецензий. Расстраивает и средний балл, и количество проголосовавших — эти два грустных показателя не идут ни в какое сравнение с бюджетом, потраченным на разработку.