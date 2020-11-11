Сетевой экшен Marvel’s Avengers за два месяца растерял 96% своей аудитории
Сетевой боевик Marvel’s Avengers вышел в продажу 4 сентября нынешнего года. Сначала он казался перспективным «сетевым снарядом», и до самого релиза числился среди самых востребованных проектов нынешнего года. Но уже начиная с октября Marvel’s Avengers начал стремительно терять свою аудиторию.
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Взять, к примеру, прошлые выходные. Пик игроков составил 1190, что для крупнобюджетного сетевого экшена можно и нужно считать катастрофой. По нынешнему месяцу среднее количество игроков, одновременно находящихся в Marvel’s Avengers, находится на отметке 752. Если говорить ещё более жесткими цифрами, то аудитория игры с момента её запуска сократилась на 96%.
На данный момент в Steam у Marvel’s Avengers значится 65% рейтинга на основании чуть более 9800 рецензий. Расстраивает и средний балл, и количество проголосовавших — эти два грустных показателя не идут ни в какое сравнение с бюджетом, потраченным на разработку.
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