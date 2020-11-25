Вчера вечером CD Projekt RED наконец-то опубликовала запись игрового процесса Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 4 Pro и PlayStation 5. Отличный повод провести сравнение графики, решил «ютубер» Cycu1, и опубликовал соответствующий видеоролик. Результаты данного сравнения, впрочем, были очевидны ещё до просмотра.

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Стоит отметить, что первое время Cyberpunk 2077 будет работать на PlayStation 5 (и Xbox Series) в режиме обратной совместимости: графическое обновление для «некстгена» выпустят лишь в следующем году. Тогда-то и будет правильно провести ещё одно наглядное сравнение — полноценного «некстгена» и вечного некстгена в лице PC.

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Напомним, что Cyberpunk 2077 выйдет уже через две с небольшим недели — 10 декабря.