Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
После полноценного показа игрового процесса Cyberpunk 2077 на двух поколениях консолей Xbox разработчики из CD Projekt RED пообещали, что вскоре очередь дойдёт и до консолей от Sony. К счастью, ждать пришлось не так уж долго, и с сегодняшнего дня все желающие, планирующие проходить Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 или PlayStation 4, смогут примерно прикинуть, как будет выглядеть их версия игры. В качестве демонстрации возможностей PlayStation 4 использовалась Pro-версия приставки.
реклама
Стоит напомнить, что графические улучшения в Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 появятся лишь в будущем году. Пока что игра воспроизводится в режиме обратной совместимости, поэтому разница в визуальном исполнении заметна не так сильно, как того хотелось бы.
реклама
Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря. Судя по всему, уже без очередных переносов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила