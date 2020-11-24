После полноценного показа игрового процесса Cyberpunk 2077 на двух поколениях консолей Xbox разработчики из CD Projekt RED пообещали, что вскоре очередь дойдёт и до консолей от Sony. К счастью, ждать пришлось не так уж долго, и с сегодняшнего дня все желающие, планирующие проходить Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 или PlayStation 4, смогут примерно прикинуть, как будет выглядеть их версия игры. В качестве демонстрации возможностей PlayStation 4 использовалась Pro-версия приставки.

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Стоит напомнить, что графические улучшения в Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 появятся лишь в будущем году. Пока что игра воспроизводится в режиме обратной совместимости, поэтому разница в визуальном исполнении заметна не так сильно, как того хотелось бы.

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Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря. Судя по всему, уже без очередных переносов.