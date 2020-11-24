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Другое

Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5

Симпатично, что тут ещё сказать.
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После полноценного показа игрового процесса Cyberpunk 2077 на двух поколениях консолей Xbox разработчики из CD Projekt RED пообещали, что вскоре очередь дойдёт и до консолей от Sony. К счастью, ждать пришлось не так уж долго, и с сегодняшнего дня все желающие, планирующие проходить Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 или PlayStation 4, смогут примерно прикинуть, как будет выглядеть их версия игры. В качестве демонстрации возможностей PlayStation 4 использовалась Pro-версия приставки.

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Стоит напомнить, что графические улучшения в Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 появятся лишь в будущем году. Пока что игра воспроизводится в режиме обратной совместимости, поэтому разница в визуальном исполнении заметна не так сильно, как того хотелось бы.

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Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря. Судя по всему, уже без очередных переносов.

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Anna Stroser
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а этот даун все винду переустанавлевает
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ego0550
20:41
Согласен, особенно модели автомобилей в стиле первой халфы радуют. А пластилиновые текстуры прямиком из UT - так вообще шик!
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Тролль Толстый
20:41
причем именно тупость хомячков здесь главная составляющая )
Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
Тролль Толстый
20:39
реальная цена определена производителем.
Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
Inqizitor
20:38
Выглядит весьма неплохо. Что там блохеры бугуртили, всё норм.
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Тролль Толстый
20:38
ну вот лошара, поработал на перекупа )) для меня эта двадцатка тоже не деньги, но я чисто принципиально никогда не возьму у перекупа, потому как такие паразиты общества не должны существовать.
Британские реселлеры выкупили 3500 консолей PlayStation 5 для перепродажи
ego0550
20:36
Мыло лютое, жесть. Специально в 1080р залили, чтобы была возможность свалить на сжатие ютуба?
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
Inqizitor
20:34
$999 за мобильную 3060? Серьезно?
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Олег Поварницын
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Lex001
20:30
Ну ничего так. GTA, какой её обещали :))
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
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