Свежее обновление Baldur’s Gate III сделает сохранения несовместимыми, но переживать не стоит
Несмотря на свой высокий уровень качества, Baldur’s Gate III всё же пребывает в состоянии раннего доступа, а значит, что время от времени игра будет получать крупные обновления, нарушающие её совместимость с предыдущими версиями. О первом таком обновлении, вносящем изменения в сюжет проекта, разработчики из Larian Studios оповестили игроков заранее.
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Впрочем, переживать, что вы потеряете прогресс прохождения ранней версии Baldur’s Gate III на половине пути, не стоит. Как сообщили разработчики, специально для этого будет доступна вторичная версия игры без установленного обновления. Авторы уважают желание игроков пропустить одно или несколько обновлений, поэтому и внедрили данную функциональность.
Финальную версию игры, однако, в любом случае придётся начинать с начала — об этом нам известно ещё с октября.
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