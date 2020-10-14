Сохранения от ранней версии Baldur’s Gate III не будут совместимы с финальной версией
В настоящее время долгожданная Baldur’s Gate III находится в раннем доступе, в рамках которого игрокам доступен только первый акт. Хотя может показаться, что этого мало, на деле же на прохождение ранней версии Baldur’s Gate III может уйти несколько десятков часов, и игроки, естественно, хотели бы сохранить достигнутый ими в ходе не одного десятка вечеров прогресс. Но, как сообщили разработчики в комментарии изданию GameInformer, в финальной версии прохождение придётся начинать с нуля.
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Естественно, весть неприятная, но в подобных случаях иногда помогает умение искать во всём позитивные стороны. Например, у игроков появится возможность повторно пройти первый Акт, причём, возможно, иными способами и с другой «прокачкой».
Стоит отметить, что ранняя версия Baldur’s Gate III пользуется огромной популярностью: получила высокие пользовательские оценки, возглавила чарт продаж на прошлой неделе, а также, по всей видимости, уже преодолела отметку в один миллион проданных копий. С последним пунктом, конечно, не всё столь однозначно, иначе разработчики наверняка оповестили бы нас об этом официально.
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