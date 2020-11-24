Как и было обещано вчера вечером, несколько минут назад студия IO Interactive представила новую игровую локацию для Hitman 3 — китайский город Чунцин. Простое представление локации стало бы слишком скучным и слабым информационным поводом для целой новости, поэтому разработчики попутно снабдили поклонников игр про Агента 47 дополнительными техническими подробностями проекта.

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Итак, в Hitman 3 игроки смогут полюбоваться продвинутым освещением и отражениями, улучшенными эффектами воды, более качественными анимациями и возможностью воспроизводить на экране до трёхсот персонажей в видимой зоне. Все эти технические улучшения, как считают в IO Interactive, поспособствуют более глубокому и естественному погружению в мир Hitman 3. К слову, все игровые уровни из предыдущих частей обновлённой трилогии тоже получат вышеуказанные улучшения; так что, технически, апгрейду подвергнется вся трилогия.

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Напомним, что после релиза в Hitman 3 планируют добавить трассировку лучей, а PC-версия игры будет оптимизирована для процессоров с восемью ядрами и больше, благодаря чему повысится уровень разрушаемости окружения и плотности «населения» локаций.

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Релиз Hitman 3 запланирован на 20 января.