У студии IO Interactive сегодня сразу четыре хорошие новости касательно финальной части обновлённой трилогии Hitman. Во-первых, компания объявила о партнёрстве с Intel с целью предоставления наилучшей производительности и оптимизации для PC-версии Hitman 3, благодаря чему, например, обладатели 8-ядерных (и более) процессоров смогут наблюдать большее количество неигровых персонажей на экране и насладиться более высоким уровнем разрушаемости.

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Во-вторых, Hitman 3 будет поддерживать трассировку лучей. К сожалению, не сразу в день релиза, а некоторое время спустя; пока что без конкретики: обещают в течение 2021 года. В-третьих, в Hitman 3 задействована технология VRS (Variable Rate Shadong), позволяющая перенаправлять ресурсы графического процессора для повышения общей производительности. И в-четвёртых, завтра в 17:00 запланирован показ новой игровой локации в Hitman 3. Судя по тизеру, Агент 47 отправится в какой-то крупный азиатский город.

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Напомним, что релиз Hitman 3 запланирован на 20 января на всех актуальных платформах. Третья часть обновлённой трилогии станет её кульминацией.