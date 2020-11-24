Изданию Dicebreaker, посвящённому различным настольным играм, стало известно, что Ubisoft совместно с компанией PureArts готовят к выпуску физическое издание Орлог — настольной игры в кости из Assassin’s Creed Valhalla. Как сообщается, первые партии соответствующей «настолки» должны появиться в магазинах уже в следующем году; пока, увы, без конкретики.

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В виртуальную версию Орлог играют два участника, которым, бросая кости с изображением различных видов оружия или защитной экипировки, необходимо наносить урон оппоненту, отнимая очки здоровья, которые символизируют ряды камешков.

На данном этапе выпуск физической версии «настолки» Орлог не подтверждён официально, однако информация звучит вполне правдоподобно и логично, учитывая, насколько популярной оказалась Assassin’s Creed Valhalla.

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Новая часть культовой франшизы Assassin’s Creed вышла 10/12 ноября в зависимости от платформы. Спустя неделю стартовые показатели продаж «Вальгаллы» были признаны рекордными для серии.