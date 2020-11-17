То, что у Assassin’s Creed Valhalla огромные шансы побить все рекорды франшизы, стало очевидно ещё до релиза: высокая заинтересованность публики, любимый многими скандинавский сеттинг с викингами, один из первых «некстгенных» проектов. В общем, на руку проекту играло слишком много факторов. Поэтому сегодняшнее заявление Ubisoft о том, что Assassin’s Creed Valhalla продемонстрировала самый высокий показатель продаж за первую неделю в истории франшизы, не стало сюрпризом.

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В общий успех Assassin’s Creed Valhalla огромную лепту внесла её PC-версия, продемонстрировавшая самый успешный старт вообще в истории Ubisoft.

Конкретной статистикой продаж за первую неделю Ubisoft не поделилась, но, очевидно, «Вальгалла» обогнала предыдущую рекордсменку франшизы в лице Assassin’s Creed 3, которой в своё время за неделю удалось продаться тиражом в 3,5 млн копий.