Авторы Marvel’s Spider-Man сдержали обещание и разрешили переносить сохранения из PS4-версии в ремастер
После выхода ремастера Marvel’s Spider-Man, который на данный момент доступен только в составе расширенного издания Marvel’s Spider-Man Miles Morales, игроки обнаружили, что из оригинальной игры в ремастер нельзя перенести файлы сохранений. Ситуация довольно неприятная, учитывая, что оригинальная игра вышла два года назад и у многих остались «сейвы» с действительно большим игровым прогрессом.
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Разработчики из Insomniac Games пообещали, что предоставят желанную функциональность, и вот, несколько часов назад соответствующее обновление было применено к игре. После установки обновления вам необходимо запустить PS4-версию Marvel’s Spider-Man, экспортировать сохранение, после чего «ремастер» сможет его обнуражить и импортировать.
Стоит отметить, что ремастер Marvel’s Spider-Man внедрил в игру массу графических улучшений, в том числе и модную нынче трассировку лучей, так что неудивительно, что фанаты супергероя в обтягивающем костюмчике с паучьей «символикой» из числа счастливых обладателей PlayStation 5 желают лично взглянуть на изменения.
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