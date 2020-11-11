Журналисты сравнили ремастер Spider-Man с оригиналом
Уже завтра счастливые обладатели PlayStation 5 из числа граждан стран «первой волны» смогут лично опробовать графически обновлённую версию «Человека-паука» 2018 года выпуска, а пока что остаётся довольствоваться специальными видеороликами от журналистов крупных профильных изданий. В частности, IGN, заботливо предоставившим наглядное сравнение «оригинал vs ремастер».
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В сравнении участвовали версии игры для PlayStation 4 Pro и для PlayStation 5. Поскольку Spider-Man Remastered на консоли нового поколения поддерживает два режима работы — «Качество» и «Производительность» — то было решено сравнить оригинал именно с двумя обновлёнными графическими режимами. В первом случае Spider-Man Remastered получает полный спектр графических «наворотов», включая трассировку лучей, но жертвует частотой кадров. Во втором — жертвует графикой ради 60 кадров в секунду.
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Напомним, что ремастер Spider-Man доступен только в виде бонуса для покупателей расширенного издания Spider-Man Miles Morales.
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