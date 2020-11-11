Уже завтра счастливые обладатели PlayStation 5 из числа граждан стран «первой волны» смогут лично опробовать графически обновлённую версию «Человека-паука» 2018 года выпуска, а пока что остаётся довольствоваться специальными видеороликами от журналистов крупных профильных изданий. В частности, IGN, заботливо предоставившим наглядное сравнение «оригинал vs ремастер».

реклама

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Недорогая 3070 Gigabyte Gaming в продаже 3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

В сравнении участвовали версии игры для PlayStation 4 Pro и для PlayStation 5. Поскольку Spider-Man Remastered на консоли нового поколения поддерживает два режима работы — «Качество» и «Производительность» — то было решено сравнить оригинал именно с двумя обновлёнными графическими режимами. В первом случае Spider-Man Remastered получает полный спектр графических «наворотов», включая трассировку лучей, но жертвует частотой кадров. Во втором — жертвует графикой ради 60 кадров в секунду.

реклама

Напомним, что ремастер Spider-Man доступен только в виде бонуса для покупателей расширенного издания Spider-Man Miles Morales.