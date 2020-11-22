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Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5

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Разработчики студии Psyonix, которых мы хорошо знаем благодаря популярной аркаде Rocket League, дали интервью уважаемому изданию Eurogamer. Было обсуждено множество вопросов, среди которых особое внимание уделялось проблеме активации 120 fps на консолях нового поколения. Представители Psyonix рассказали, почему PS4-версии многих игр не получают оперативную поддержку 120 fps на PlayStation 5, в отличие от Xbox Series X.

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Если помните, пару дней назад мы писали, что в Warzone режим со 120 кадрами в секунду был оперативно добавлен для нового устройства от Microsoft, тогда как у некстген-консоли от Sony всё оставалось по-старому. Ответ очевиден: на Xbox Series X это намного проще сделать. Просто в разы.

Оказывается, для PlayStation 5 при переносе игры с PS4 всякий раз нужно создавать отдельный порт игры, поскольку именно так работает обратная совместимость на консоли от Sony при добавлении режима со 120 fps. А эти же самые 120 fps на Xbox Series в старых играх обеспечиваются выпуском небольшого патча, и всё.

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На данный момент на PlayStation 5 есть только несколько игр с поддержкой 120 кадров в секунду. На самом деле, их всего пока три: Dirt 5, Borderlands 3 и Rainbow Six Siege. У издания Eurogamer есть техническое подразделение Digital Foundry, специалисты которого отдельно прокомментировали ситуацию с 120 fps на PS5, но ничего нового и уникального тут сказано не было. Да, на Xbox поддержка 120 кадров активно продвигалась ещё до Xbox Series, но единственной игрой, где это реализовали до выхода некстгена, оставалась Rainbow Six Siege.

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Что до PlayStation 5, то дальнейшая судьба режима с большим количеством кадров целиком и полностью зависит от Sony. Предоставит ли она разработчикам новые инструменты для ускорения перевода PS4-игр на 120 fps — узнаем позже.

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Теги

microsoft sony xbox series x playstation5
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Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
warmuza
16:35
Не видит. Зато человеческий глаз отлично видит цифру 120 в углу экрана. На душе сразу теплее становится.
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Saint_Diver
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