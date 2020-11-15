Журналисты игрового издания Eurogamer сообщают, что в Call of Duty: Warzone на консоли Xbox Series X появилась поддержка 120 fps. Эта информация была опубликована порталом со ссылкой на собственное техническое подразделение Digital Foundry. Любопытно, что о появлении такого режима сами разработчики пока не заявляли, а вот на страницах Warzone и Modern Warfare в Microsoft Store упоминание высокого фреймрейта уже есть.

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Специалисты Digital Foundry провели тестирование, которое позволило установить, что Warzone на Xbox Series X действительно может выдавать 120 fps, но показатель частоты кадров нельзя назвать стабильным — он варьируется от 100 до 120 fps, что не так уж и плохо.

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К сожалению, Digital Foundry не стало раскрывать информацию о том, в каком разрешении работает игра при таком высоком фреймрейте. Зато эти же самые специалисты структурного подразделения Eurogamer параллельно провели тестирование Warzone на консоли PlayStation 5. Там всё осталось без изменений — 60 fps. Тестировщики трижды проводили соответствующие мероприятия, но блокировка по количеству кадров в секунду оставалась. Ни в режиме качества, ни в режиме производительности увеличения количества кадров в секунду не происходило. DF связывает данное ограничение с тем обстоятельством, что Call of Duty: Warzone работает на PlayStation 5 по обратной совместимости с PS4. Соответственно, о проведении повторного тестирования может идти речь только после выхода некстген-патча.

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Журналисты Eurogamer запросили у Activision комментарий по поводу всей ситуации со 120 fps и ограниченным использованием такого режима в зависимости от консоли, но ответа пока не поступало.