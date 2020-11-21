Вчера вечером Electronic Arts в рамках планомерного возвращения в Steam исправила недоразумение и наконец-то добавила в магазин Valve первую часть Titanfall. К сожалению, как вскоре выяснилось, настоящим недоразумением стало не отсутствие, а релиз Titanfall в Steam. Игроки, поспешившие приобрести Titanfall с 60-процентной скидкой, столкнулись с массой технических недоработок.

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Одни жалуются на неработающий звук, другие на вылеты из лобби и при добавлении друзей, третьи — на нерабочий мультиплеерный режим и ошибки с определением карт из дополнений. В общем, ошибка на ошибке и ошибкой погоняет.

Как следствие, в настоящий момент Steam-страничка Titanfall встречает нас покрасневшим от стыда 35-процентным пользовательским рейтингом. Комментариев от разработчиков и/или издательства пока не поступало.