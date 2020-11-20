Компания Electronic Arts решила добавить в цифровой магазин Steam оригинальный шутер Titanfall. Немного странно видеть приход оригинала в цифровой сервис Valve после второй части — по идее, всё должно быть ровно наоборот. Но и на этом спасибо, ведь Titanfall появилась в Steam в исполнении Deluxe Edition, куда входит контент всего сезонного пропуска.

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«Сезонник» для первой Titanfall включал в себя три больших DLC: «Восстание IMC», «Рубежи Фронтира» и «Экспедиция». В каждом отдельно взятом наборе числится по три карты для сетевых сражений. Итого, правильно, 9 карт.

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Прикупить оригинальную Titanfall можно, перейдя вот по этой ссылке. По случаю перевода игры в Steam разработчики решили устроить серьёзную распродажу. До 25 ноября оригинальный Titanfall со всеми дополнениями обойдётся вам в 399 рублей, полная цена проекта составляет 999 рублей. Если надумали совершить покупку, то также настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на сборник из двух частей Titanfall — сейчас он стоит 688 рублей со скидкой, тогда как его полная цена после 25 ноября увеличится до 2398 рублей.

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Напомним, Titanfall 2 появилась в Steam ещё в июне нынешнего года в составе других игр от Electronic Arts. Оригинальная Titanfall поступила в продажу в Origin в марте 2014 года. Проект сразу привлёк внимание публики потрясной динамикой и зрелищной механикой управления огромными мехами. Игрок мог вызывать в бою напарника-титана, полностью меняя этим расстановку сил. Титан способен был следовать за игроком и обеспечивать ему поддержку огнём, но наибольший интерес он вызывал только тогда, когда пилот запрыгивал в кабину.

Пока у Titanfall в Steam нет пользовательских рецензий, но преданные поклонники проекта должны в самом ближайшем времени исправить это досадное недоразумение.