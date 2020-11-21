Аналитическая фирма SuperData поделилась очередным отчётом о ситуации в игровой индустрии. На этот раз аналитики компании подсчитали прирост выручки, обеспеченной цифровыми продажами игр, в минувшем октябре по сравнению с октябрём 2019. Получилось, что в октябре 2020-го цифровые продажи игр увеличились на 14 % по сравнению с тем же периодом за прошлый год.

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Аналитики отмечают рекордные цифровые продажи Watch Dogs Legion, составившие 1,9 млн копий всего за трое суток (со дня релиза 29 октября до последнего дня месяца включительно). Пока не вполне ясно, откуда аналитики SuperData достали эту информацию, но быстрое появление Watch Dogs Legion на распродаже в Ubisoft Store (PC) свидетельствует как раз-таки наоборот о слабых продажах. Возможно, на консолях игра показала себя великолепно, а на компьютерах из рук вон плохо; нужно дожидаться официальных комментариев издательства.

Продажи цифровых копий игр увеличились на всех основных игровых платформах — ПК, консолях и мобильных устройствах. Наибольший прирост обеспечивают консоли, наименьший — персональные компьютеры, что вполне закономерно.