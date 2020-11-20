Вчера вечером Firaxis выпустила к Civilization VI очередное дополнение из состава дорогущего сезонного пропуска New Frontier Pass. Главным пунктом среди нововведений дополнения стала новая игровая цивилизация — Вавилон — подробнее о которой можно почитать в нашем предыдущем материале, однако любители разнообразить геймплей наверняка сочтут интересным и новый игровой режим «Герои и легенды».

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В режиме «Герои и легенды» в нашей цивилизации будут время от времени появляться её легендарные представители, помогающие ей в самых разных областях — от военных действий и экспансии до научного и культурного развития. Разработчики описывают героев цивилизации как «великих людей на стероидах», поэтому их влияние на игровой процесс будет соответствующим громкой характеристике.

Попутно Firaxis добавила в игру массу новых великих людей с уникальными способностями, новые города-государства с уникальными бонусами, а также поправила баланс и исправила многие имеющиеся ошибки.

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Важно напомнить, что в рамках New Frontier Pass выйдут ещё два DLC — в январе и в марте. Оба добавят новые цивилизации, лидеров, игровые режимы и массу другого контента.