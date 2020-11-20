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Civilization VI получила дополнение с Вавилоном и интересным игровым режимом

Играть станет ещё чуточку веселее.
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Вчера вечером Firaxis выпустила к Civilization VI очередное дополнение из состава дорогущего сезонного пропуска New Frontier Pass. Главным пунктом среди нововведений дополнения стала новая игровая цивилизация — Вавилон — подробнее о которой можно почитать в нашем предыдущем материале, однако любители разнообразить геймплей наверняка сочтут интересным и новый игровой режим «Герои и легенды».

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В режиме «Герои и легенды» в нашей цивилизации будут время от времени появляться её легендарные представители, помогающие ей в самых разных областях — от военных действий и экспансии до научного и культурного развития. Разработчики описывают героев цивилизации как «великих людей на стероидах», поэтому их влияние на игровой процесс будет соответствующим громкой характеристике.

Попутно Firaxis добавила в игру массу новых великих людей с уникальными способностями, новые города-государства с уникальными бонусами, а также поправила баланс и исправила многие имеющиеся ошибки.

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Важно напомнить, что в рамках New Frontier Pass выйдут ещё два DLC — в январе и в марте. Оба добавят новые цивилизации, лидеров, игровые режимы и массу другого контента.

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Теги

2k games firaxis games civilization vi
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BETEPAH911
15:50
5 баллов
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Юрий Полкунов
15:49
Честно, врубал лучи первое время был Вау эффект а потом про них быстро забываешь особенно в шутерах и даже перестаешь замечать.
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Твоя мамка
15:48
Мне просто там показалось вполне норм с длсс (кроме момента с частицами) Так а чего ты ожидаешь от них, xt быстрее и дороже ок, а от 6800 то что? Плюс минус 5% и цены 45 и 53 между 3070 и 6800?
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Зеновий Радеонович
15:45
Ну, чес. говоря я тоже не въехал ( Сейчас уже понял.
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Сергей Попов
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$erg
15:38
6900ХТ вообще странная карта. ТДП аналогичен 6800ХТ, при этом усиленная плата. Если поставить полный чип, который не тянет по частотам и/или тдп, упростить плату.. теоретически, можно извратиться. В к...
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Slow Mo
15:38
Спс за разъяснения от пользователя (без шуток)
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Я
15:33
Если на АМД поставить такую же память как у тебя то и 5900Х скорее всего тебя обгонит.
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warmuza
15:33
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D3m0n
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