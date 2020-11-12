О том, что 19 ноября в Civilization VI в качестве игровой цивилизации появится Вавилон, известно ещё с начала этой недели; сегодня же разработчики из Firaxis решили подробнее рассказать о том, какими уникальными способностями обладает эта нацеленная на стремительное научное развитие нация, и какой отыгрыш предполагает от желающего подмять под Вавилон весь мир.

реклама

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Уникальная способность Вавилона носит название «Энума Ану Энлиль». Суть в следующем: вместо ускорения исследования технологии за выполнение мелкого задания (вроде строительства рудника) Вавилон получает сразу всю технологию сразу. Чтобы сбалансировать эту способность, общая выработка науки в Вавилоне имеет 50-процентный штраф. Таким образом, игра за Вавилон — это стремление как можно быстрее выполнить условия ускорения технологий, ведь в противном случае они будут изучаться дольше, чем у среднестатистической цивилизации.

Вавилонский уникальный боевой юнит — сабум-кибиттум. Улучшенный копьеносец, имеющий бонус при сражении с получившей повышение кавалерией. Также обладает более высокой скоростью и повышенным радиусом обзора по сравнению с обычным копьеносцем.

реклама

реклама

Пальгум — уникальный инфраструктурный объект Вавилона. Данная постройка заменяет водяную мельницу, предоставляет дополнительное жильё и очки производства, а также повышает плодородие клеток с пресной водой. Чтобы построить пальгум, город должен быть расположен на берегу реки.

Вавилон в Civilization VI возглавляет царь Хаммурапи, оставшийся в истории как развивавший инфраструктуру Вавилона и улучшавший жизнь своих подданных, а также как составитель «Кодекса Хаммурапи» — одного из древнейших известных на сегодняшний день сводов законов. Хаммурапи дарует Вавилону свою уникальную лидерскую способность, благодаря которой в вавилонских городах при первом строительстве специализированных районов в них автоматически появляется и самое дешёвое в плане производства здание.