Несколько дней назад внимательные игроки обнаружили в ремейке Demon’s Souls потайную дверь, которую, на первый взгляд, было невозможно отпереть. Учитывая, что в оригинальной Demon’s Souls этой двери не было, игроки предположили, что рано или поздно за ней появится некий новый контент, например, портал в новые игровые локации. Но на деле всё оказалось немного прозаичнее.

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Известному «спидраннеру» Distortion2, увлекающемуся скоростными прохождениями Souls-игр, удалось раскрыть тайну загадочной двери. Итак, чтобы её открыть, вам нужно собрать двадцать шесть керамических монет, затем поговорить с Вороной Спаркли — взамен она даст ржавенький ключ, который и откроет таинственную дверь.

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За дверью расположен уникальный набор доспехов босса по имени Penetrator из оригинальной Demon’s Souls. Выглядят доспехи симпатично.