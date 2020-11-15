В воскресенье выбор новостей как всегда невелик, поэтому привередничать некогда и приходится довольствоваться тем, что есть. А есть возможность вспомнить про ремейк Demon’s Souls, в котором игроки наткнулись на таинственную заблокированную дверь, расположенную на уровне «1-3». Всё бы ничего, но в оригинальной Demon’s Souls данного «прохода» не существовало, поэтому его появление в ремейке вызвало живой интерес публики.

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Поскольку через геймплей отпереть дверь пока не представляется возможным, игроки воспользовались фоторежимом, чтобы заглянуть по её другую сторону. Выяснилось, что дверь ведёт на большой балкон, на котором расположена «подставка» с каким-то сияющим предметом.

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Любознательные фанаты Demon’s Souls перепробовали массу вариантов открытия двери, но она пока не поддаётся. Наиболее логичная версия происходящего — со временем за дверью откроется доступ к дополнительному игровому контенту, а светящийся «пьедестал» станет своего рода порталом входа в новые локации. Впрочем, пока что это лишь догадки.