В начале ноября стало известно, что глава Valve Гейб Ньюэлл вместе с частной космической компанией Rocket Lab в благотворительных целях запустят в космос выполненную из титана фигурку садового гнома Чомпски из Half-Life 2 Episode Two. До старта полёта осталось всего несколько часов, и по такому случаю Valve добавила в Left 4 Dead 2, Half-Life 2 Episode Two и Half-Life Alyx достижение под названием «Один гнома».

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Прямая трансляция с запуском ракеты с гномом на борту начнётся 20 ноября в 04:15 по московскому времени. Как уже отмечалось выше, полёт благотворительный: за каждого зрителя, который посмотрит за полётом ракеты с гномом, Гейб Ньюэлл пожертвует один доллар отделению интенсивной терапии новозеландской детской больницы Starship в городе Окленд.

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Данный полёт станет отсылкой к знаменитому достижению «Маленький космонавт» из Half-Life 2 Episode Two, для получения которого в начальной локации нужно было отыскать садового гнома и, пронеся его через всю игру, положить в открытый люк грузового отсека готовящейся к запуску ракеты на базе повстанцев.