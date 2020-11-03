Одним из самых сложных достижений в Half-Life 2 Episode Two является «Маленький космонавт», для получения которого в самом начале игры нужно достать из-под скамейки фигурку садового гнома и дотащить её практически до самого конца, поместив в открытый люк ракеты на базе «Белая Роща». По статистике Steam, данное достижение за тринадцать лет выполнили только 7,5 % игроков. Да, сложно, но «получить» это достижение в реальной жизни — ещё сложнее. И выполнить его вызвался сам глава Valve Гейб Ньюэлл.

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Непосредственно за техническое исполнение полёта гнома в космос будет отвечать частная компания Rocket Lab, которая возьмёт фигурку гнома на ракету попутчиком с тремя десятками спутников. Саму фигурку из титана изготовили специалисты из Weta Workshop, создававшие реквизит для «Властелина колец». Полёт запланирован на этот месяц: 14-дневное «окно» запуска начнётся 15 ноября.

Естественно, всё это делается не ради развлечения, а в благотворительных целях: за каждого зрителя, который будет наблюдать полёт гнома в космос, Гейб Ньюэлл пожертвует по одному доллару в отделение интенсивной терапии новозеландской детской больницы Starship, расположенной в городе Окленд. Параллельно специалисты из Rocket Lab намереваются протестировать передовую технологию 3D-печати, с помощью которой, в теории, можно будет даже создавать детали космических аппаратов.

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Стоит отметить, что Ньюэлл находится в Новой Зеландии с момента начала пандемии и даже подумывал временно передислоцировать туда сотрудников Valve.