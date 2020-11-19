Несмотря на то, что месить грязь вперемешку со снегом, управляя мощными грузовиками, это удовольствие не для всех, симулятор бездорожья SnowRunner вскоре после релиза успел превзойти ожидания разработчиков, разойдясь миллионным тиражом. Теперь же холдинг Embracer Group, в состав которого входит студия Saber Interactive, сообщил о достижении проектом новой отметки — в полтора миллиона проданных экземпляров. На достижение этого результата SnowRunner потребовалось почти семь месяцев.

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Стоит напомнить, что SnowRunner не только хорошо продаётся, но и стабильно поддерживается новым контентом. В частности, на днях в игре стартовал второй сезон, вместе с которым в ней появились две новые локации, расположенные в Юконе — северном регионе Канады.