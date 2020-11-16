В симуляторе бездорожья SnowRunner стартовал второй сезон с северным канадским регионом
Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня в симуляторе бездорожья SnowRunner официально стартовал второй сезон поддержки под названием Explore & Expand, пополнивший проект новым регионом, новыми видами грузовой техники и, конечно же, свежими опциями кастомизации.
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В новом сезоне в SnowRunner появились две локации, расположенные в регионе Юкон, Канада. Ожидайте ещё больше снега и полузамёрзшей грязи. Площадь каждой из двух локаций составляет четыре квадратных километра, а это означает, что в плане игровой территории SnowRunner резко стала в полтора раза больше, чем на релизе.
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Наша главная задача в Юконе — возведение перерабатывающего завода в труднодоступном месте. Будем доставлять материалы на строительную площадку, а вот откуда эти материалы брать — уже наша забота: можно ездить в разгрузочный порт, можно повторно использовать части более старых заводов, в общем, простор для творчества открыт.
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