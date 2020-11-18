СМИ: руководитель студии-разработчика Skull & Bones снят с должности
Последние несколько лет о пиратском экшене Skull & Bones поступают исключительно тревожные известия, и сегодняшняя весть, к сожалению, не исключение. Как стало известно порталу Kotaku, раздобывшему внутреннюю переписку руководства Ubisoft по электронной почте, руководитель отвечающей за Skull & Bones студии Ubisoft Singapore Хьюг Рикур на днях был снят со своей должности по итогам проверки руководящего звена компании.
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Согласно добытой Kotaku информации, внутренний аудит Ubisoft показал, что Рикур больше не может занимать данную высокую позицию в компании. Что именно послужило причиной снятия руководителя с должности, не уточняется, но поговаривают, что виной тому попытки играть во «взрослые игры» с сотрудницами Ubisoft.
На позиции руководителя Ubisoft Singapore Хьюг Рикур трудился с 2018 года. С тех пор, как сообщается, Ubisoft попыталась перезапустить Skull & Bones и даже превратить её в игру-сервис.
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Будущее Skull & Bones по-прежнему является тайной, покрытой мраком. В сентябре Ubisoft обещала, что расскажет об игре в наступающем году. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но маловероятно, что многострадальный проект увидит свет в обозримом будущем.
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