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Авторы стратегии Empire of Sin рассказали о ролевых элементах в игре

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Paradox Interactive возлагает большие надежды на стратегию Empire of Sin от студии Джона Ромеро, и продолжает проводить предпродажную подготовку перед скорым релизом. На прошлой неделе нам подробнее рассказали о боевой системе Empire of Sin, теперь очередь дошла до ролевых элементов. Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому в его подробном пересказе в рамках данного материала нет особого смысла.

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Нам рассказали об уникальных способностях мафиозных боссов и членов нашей ячейки организованной преступности, их характеристиках, предпочтениях и многом другом. Некоторые гангстеры могут даже отказаться работать друг с другом из-за взаимной неприязни. В общем, вроде бы и здорово, но ничего нового: подобной (или даже большей) степенью ролевой проработки могли похвастать и культовые игры 1990-х.

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Напомним, что Empire of Sin повествует о нашем становлении как главаря мафиозной группы на просторах Чикаго двадцатых годов прошлого столетия. Релиз игры запланирован на 1 декабря на PC и консолях теперь уже прошлого поколения.

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