До выхода потенциально прекрасной стратегии с элементами тактики Empire of Sin остаётся чуть больше двух недель, и разработчики из Romero Games совместно с издательством Paradox Interactive решили опубликовать новый видеоролик, в котором подробнее затрагивается тема местных перестрелок и боевой системы в целом. Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому полностью пересказывать его содержание в рамках данной заметки не имеет большого смысла.

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В нижеуказанном видео разработчики рассказали о классах персонажей. В частности, убийца специализируется на метких выстрелах, гренадер может «вырубить» сразу несколько оппонентов, а медик не раз спасёт жизни ваших членов мафии. Также на нашем пути будут встречаться и боссы, обладающие уникальными способностями, и для противостояния которым нужно прорабатывать специальные тактики.

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Насколько интересной и продуманной получилась Empire of Sin, выяснится 1 декабря.