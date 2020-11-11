Видео: подробнее о сражениях в стратегии Empire of Sin от Джона Ромеро
До выхода потенциально прекрасной стратегии с элементами тактики Empire of Sin остаётся чуть больше двух недель, и разработчики из Romero Games совместно с издательством Paradox Interactive решили опубликовать новый видеоролик, в котором подробнее затрагивается тема местных перестрелок и боевой системы в целом. Видеоролик заботливо снабжён русскими субтитрами, поэтому полностью пересказывать его содержание в рамках данной заметки не имеет большого смысла.
реклама
В нижеуказанном видео разработчики рассказали о классах персонажей. В частности, убийца специализируется на метких выстрелах, гренадер может «вырубить» сразу несколько оппонентов, а медик не раз спасёт жизни ваших членов мафии. Также на нашем пути будут встречаться и боссы, обладающие уникальными способностями, и для противостояния которым нужно прорабатывать специальные тактики.
реклама
Насколько интересной и продуманной получилась Empire of Sin, выяснится 1 декабря.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила