PC-версия Halo 4 уже доступна для прохождения
Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня состоялся официальный релиз PC-версии Halo 4. Таким образом, сборник Halo The Master Chief Collection теперь полностью соответствует своему заявленному содержимому. PC-версию Halo 4 можно приобрести в Steam отдельно по цене в 259 рублей или же в составе Halo The Master Chief Collection за 759 рублей. Напомним, что Halo 5 Guardians в сборник добавлять не будут.
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Параллельно с релизом PC-версии Halo 4 разработчики обновили сборник The Master Chief Collection для Xbox нового поколения. Так, Xbox One X сможет воспроизводить игры сборника в разрешении 4K при 120 fps, а Xbox Series S — в разрешении 1080p.
Что же касается будущего франшизы, то недавно стало известно, что 343 Industries не привезёт Halo Infinite на мероприятие The Game Awards 2020, но поделится информацией о ходе производства проекта уже в ближайшие недели. Напомним, что релиз Halo Infinite был отложен до следующего года.
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