Несколько часов назад раллийная гонка DiRT 5 добралась до PC в рамках первой волны релиза. Хотя разработчики очень активно проводили предпродажную подготовку своего продукта и даже откладывали релиз, на поверку оказалось, что к релизу DiRT 5, по крайней мере, на PC, готова не была. На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг DiRT 5 в Steam составлял всего 56 %, что обычно свидетельствует о больших проблемах либо с игровым процессом, либо с технической стороной проекта.

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В случае с DiRT 5 причиной невысоких оценок оказалось и то, и другое. В первую очередь пользователи жалуются на нестабильную работу игры и критикуют разработчиков за откровенно слабую оптимизацию: проект явно не выглядит на столько, на сколько «тормозит». Также игроки жалуются, что DiRT 5 не поддерживает рули, что для гоночного проекта как минимум странно.

С геймплеем тоже не всё ладно: пользователи отмечают запредельную лёгкость управления, из-за чего на звание раллийного симулятора DiRT 5 уже никак не тянет, повторяемость трасс, в целом не увлекательный геймплей. По мнению игроков, самое главное, что разработчики сделали правильно — ценовое позиционирование продукта.

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К слову, авторам из Codemasters известно о технических недостатках, они уже даже выпустили обновление первого дня, которое должно решить некоторые проблемы с производительностью и графической составляющей.