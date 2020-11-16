Несколько дней назад мы вступили в эру консолей нового поколения, а это значит, что пора сделать первые выводы о качестве стартовых «некстгенных» проектов. Выбор пока что небольшой, но особняком держится ремейк Demon’s Souls. Проект получил высоченные оценки прессы и простых игроков, поэтому спустя несколько дней, когда агрегатор Metacritic набрал хоть минимально приемлемую «массу» оценок от профильных изданий, появилась возможность назвать его самым высокоооценённым «некстгенным» проектом в целом и для PlayStation 5 в частности.

реклама

анонсы и реклама Упала цена 2070S ASUS Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU

Так, в сегменте игр для PlayStation 5 обновлённая Demon’s Souls набрала 93 балла из 100 возможных, опередив ближайших преследователей в лице Devil May Cry 5 Special Edition и Call of Duty Black Ops Cold War на 5 и 7 баллов соответственно.

Что касается Xbox Series, то ситуация там пока более приземлённая: в лидерах находятся Tetris Effect Connected, Yakuza Like a Dragon и Assassin’s Creed Valhalla.

реклама

Напомним, что ремейк Demon’s Souls вышел 12 ноября эксклюзивно на PlayStation 5. Создавая данный проект, разработчики стремились сохранить дух оригинала, доведя его при этом до современных стандартов графики. Описанный в данной заметке факт подтверждает, что разработчикам это удалось.