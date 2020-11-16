На днях в «жизни» многострадального проекта Rune II настала долгожданная светлая полоса: спустя год после того, как его бросили первоначальные разработчики, издательство Ragnarok Game выпустило обновлённую и улучшенную версию игры в Steam. Впрочем, большинство игроков, как ни пытались, но особых улучшений и изменений не обнаружили; в результате Steam-страничка Rune II Decapitation Edition встречает нас неловким 45-процентным пользовательским рейтингом.

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Как пишут раздосадованные игроки, в Rune II Decapitation Edition наблюдаются проблемы с производительностью, ошибки с физикой, а сами геймплейные механики пока выглядят явно «сырыми» и недоработанными. Многим непонятно, в чём вообще заключается переработка по сравнению с первоначальной прошлогодней версией.

Что примечательно, разработчики в курсе проблем и пообещали улучшить производительность и исправить ошибки. Возможно, к обсуждению данного проекта имеет смысл вернуться через несколько месяцев.