Ремейк Demon’s Souls для PS5 покадрово сравнили с оригиналом 11-летней давности
Журналисты профильного издания IGN продолжают сравнивать для нас графику в свежих ремейках (ремастерах) и оригинальных играх, выкладывая соответствующие видеоматериалы. В прошлый раз нам показывали, как сильно изменилась новая версия Need for Speed: Hot Pursuit по сравнению с оригиналом 10-летней давности. Как оказалось, практически не изменилась, за что разработчики ремастера и были справедливо преданы анафеме. Сейчас настал черёд переиздания Demon’s Souls от Bluepoint Games и его оригинала образца 2009-го года за авторством FromSoftware. К счастью, новая игра выглядит на несколько порядков лучше.
реклама
Выпущенное свежее видео покадрово сравнивает две версии Demon’s Souls. Только более старая выходила ещё на PlayStation 3, а новая подготовлена для PlayStation 5. Изменения уже заметны в заставке — видно, что разработчики из Bluepoint Games подвергли изменению не только графику, но и работу виртуального оператора. Все первые пролёты камеры сделаны под другими углами, что делает заставку более кинематографичной.
реклама
А дальше начинается всё то, за что мы любим качественные ремейки игр. Элементы окружения стали выглядеть лучше, дальность прорисовки на открытых локациях выросла, пропали «лесенки» на контурах объектов. Текстуры всего и вся стали на порядок более чёткими, а детализация врагов сначала не так сильно удивляет, но стоит войти с ними в ближний контактный бой — как все позитивные изменения по части графики становятся видны невооружённым глазом. Наконец, тотальной «подтяжке» подверглась система анимации. Теперь движения главного героя стали более плавными, это сразу бросается в глаза. То же самое произошло и с движениями врагов.
реклама
реклама
Особенно радуют глаз погодные эффекты в новой версии. Проливной дождь во время изнурительного сражения с монстрами на фоне мрачного замка — выглядит это замечательно. Остальные изменения в обновлённой Demon’s Souls выглядят не такими глобальными, но от этого не менее важными. На отдельных тёмных участках локаций добавили больше освещения, появились искры от костров и прикасающихся друг с другом мечей, тень героя теперь более заметна.
Ремейк Demon’s Souls уже доступен для покупки на консоли PlayStation 5.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила