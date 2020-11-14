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Ремейк Demon’s Souls для PS5 покадрово сравнили с оригиналом 11-летней давности

Изменений достаточно, никакой халтуры.
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Журналисты профильного издания IGN продолжают сравнивать для нас графику в свежих ремейках (ремастерах) и оригинальных играх, выкладывая соответствующие видеоматериалы. В прошлый раз нам показывали, как сильно изменилась новая версия Need for Speed: Hot Pursuit по сравнению с оригиналом 10-летней давности. Как оказалось, практически не изменилась, за что разработчики ремастера и были справедливо преданы анафеме. Сейчас настал черёд переиздания Demon’s Souls от Bluepoint Games и его оригинала образца 2009-го года за авторством FromSoftware. К счастью, новая игра выглядит на несколько порядков лучше.

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Выпущенное свежее видео покадрово сравнивает две версии Demon’s Souls. Только более старая выходила ещё на PlayStation 3, а новая подготовлена для PlayStation 5. Изменения уже заметны в заставке — видно, что разработчики из Bluepoint Games подвергли изменению не только графику, но и работу виртуального оператора. Все первые пролёты камеры сделаны под другими углами, что делает заставку более кинематографичной.

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А дальше начинается всё то, за что мы любим качественные ремейки игр. Элементы окружения стали выглядеть лучше, дальность прорисовки на открытых локациях выросла, пропали «лесенки» на контурах объектов. Текстуры всего и вся стали на порядок более чёткими, а детализация врагов сначала не так сильно удивляет, но стоит войти с ними в ближний контактный бой — как все позитивные изменения по части графики становятся видны невооружённым глазом. Наконец, тотальной «подтяжке» подверглась система анимации. Теперь движения главного героя стали более плавными, это сразу бросается в глаза. То же самое произошло и с движениями врагов.

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Особенно радуют глаз погодные эффекты в новой версии. Проливной дождь во время изнурительного сражения с монстрами на фоне мрачного замка — выглядит это замечательно. Остальные изменения в обновлённой Demon’s Souls выглядят не такими глобальными, но от этого не менее важными. На отдельных тёмных участках локаций добавили больше освещения, появились искры от костров и прикасающихся друг с другом мечей, тень героя теперь более заметна.

Ремейк Demon’s Souls уже доступен для покупки на консоли PlayStation 5.

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