Ослепить наукой: в этом месяце в Civilization VI появится Вавилон
Firaxis продолжает регулярно пополнять Civilization VI новым контентом. Сегодня, например, разработчики объявили о том, что уже в этом месяце игра в рамках сезонного пропуска New Frontier Pass пополнится новой цивилизацией — Вавилоном. Подробностями об уникальных способностях Вавилона с нами поделятся чуть позже, пока что лишь известно, что эта цивилизация обладает огромными научными бонусами.
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Вообще, Вавилон в серии Sid Meier’s Civilization с момента внедрения в неё ролевого элемента всегда отличался тягой к научному развитию: вавилоняне порой настолько быстро «пролетали» по древу технологий, что не успевали воспользоваться его преимуществами — «бутылочным горлышком» уже становились другие ресурсы и производственные возможности. Надеемся, в Civilization VI данная нация будет сбалансированной и интересной.
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Параллельно с Вавилоном в ноябрьском обновлении в Civilization VI появится новый игровой режим «Герои и легенды», в рамках которого в нашей цивилизации будут появляться её героические представители, помогающие государству в развитии, военной экспансии и других областях. Сами разработчики описывают героев как «великих людей на стероидах».
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Ждать осталось недолго: DLC с Вавилоном и обновление с «Героями и легендами» выйдут 19 ноября.
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