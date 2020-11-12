Утечка: Mass Effect Legendary Edition выйдет в конце апреля
Сборник трилогии ремастеров Mass Effect с подзаголовоком Legendary Edition был официально анонсирован в минувшую субботу в рамках празднования «Дня N7», но слухи и утечки касательно данного проекта всё равно продолжают поступать. Оно и неудивительно, ведь EA и BioWare не назвали точную дату выхода сборника, предоставив тем самым прекрасную плодородную почву для слухов.
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Так, на страничке Mass Effect Legendary Edition на сайте финского игрового магазина VPD появилась информация о том, что сборник выйдет в свет 23 апреля следующего года. Хотя к подобной информации всегда необходимо относиться со скептицизмом, но в данном случае она выглядит вполне правдоподобно, особенно, учитывая тот факт, что официально обозначенное разработчиками окно релиза сборника — весна следующего года.
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Напомним, что Mass Effect Legendary Edition включает в свой состав три игры серии со всеми дополнениями и порадует улучшенными текстурами, графическими эффектами, моделями героев и поддержкой разрешений до 4K.
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